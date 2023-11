Cette star d’OnlyFans lance une bière à partir de ses bactéries vaginales: «C’est hilarant!»

Avez-vous déjà entendu parler de Amouranth, cette star de Twitch et d’Onlyfans, qui vend notamment sa vieille eau de bain ou encore ses pets dans un bocal pour la somme de 1.000$. Cette dernière a encore décidé de frapper un grand coup en commercialisant des bières brassées à partir de ses bactéries vaginales. Elle s’est associée à une société de bière polonaise, «The Order of Yoni», pour créer ce produit… unique en son genre.

Sur le site internet, on apprend comment la bière est brassée: «Le gynécologue prélève un frottis vaginal sur la top-model. Ces frottis sont transportés dans un laboratoire où les bactéries sont isolées, nettoyées, puis analysées et multipliées. À la fin du processus, les bactéries sont utilisées pour produire l’acide lactique pur qui entre dans la composition de la bière.»

«C’est hilarant»

Et si dans le cas présent, on parle de l’essence de Amouranth, «The Order of Yoni» existe avec d’autres femmes. «L’Ordre de Yoni est une expérience sensuelle sous la forme d’une bière enfermée dans une bouteille, qui obtient ses notes de goût inhabituelles grâce à l’utilisation de levure de champagne, de malts de blé et d’additifs exclusifs sous la forme d’écorces d’orange, de coriandre et d’aframomum», ajoute la société.