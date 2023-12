Dad Harmony: Cinq papas forment un boys band qui enflamme Internet (vidéos)

«Tout a commencé le jour de mon enterrement de vie de garçon»

Actuellement en tournée pour la première fois à travers le pays, le groupe «Dad Harmony» affiche des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. «Tout a commencé le jour de mon enterrement de vie de garçon, l’été 2022», explique Peter Widmark, commercial de 33 ans, dans une interview à l’AFP. «On chantait, comme souvent, et mon frère a posté la vidéo sur TikTok où il compte sept followers.» Le lendemain matin au réveil, les cinq chanteurs découvrent que le post a été consulté 40.000 fois! Un chiffre qui bondira à 20 millions à travers la planète en seulement quelques semaines.

«Nous sommes des papas typiquement suédois»

Le «quintette» se prend alors au jeu et décide de poster régulièrement des vidéos depuis leurs cuisines ou sur leurs canapés, souvent avec leurs bambins sur les genoux. Sur une reprise à l’unisson du morceau «Hallelujah» de Leonard Cohen, l’un d’eux tient son nourrisson de quelques semaines dans les bras. «Cela a un effet apaisant sur eux quand on chante», racontePeter. «Nous sommes des papas typiquement suédois», relève son frère Tomas, autre membre de la formation. «Pour nous ça n’est pas si spécial d’avoir les enfants avec nous. Ici, quasiment tous les hommes prennent des congés paternité, donc on a l’habitude.»