Dans ce pays, des conducteurs sont incités à boire avant de prendre le volant

Boire une petite bière avant de prendre le volant ? Voilà ce que les automobilistes de la ville de Chikushino , au sud du Japon , ont été invités à faire. Si cela peut paraître choquant au premier abord, l’atelier organisé dans une école de conduite a en fait pour but de prévenir le public des dangers que constitue l’alcool . On t’explique.

Se rendre compte qu’on est un danger

On le sait, conduire après avoir bu, même un seul verre augmente les risques d’avoir un accident. «La probabilité qu’un accident de la route provoque un décès est sept fois plus élevée lorsque le conducteur a bu de l’alcool», comme le rappelle la police nippone. Pourtant, une école de conduite du pays propose un atelier dans lequel les conducteurs sont invités à boire (et on ne parle ici pas d’eau) avant de prendre le volant. Le but affiché: leur faire se rendre compte que leur capacité de conduite est altérée lorsqu’ils sont sous l’emprise de l’alcool.