Dans ce resto, les plats et les boissons vont sont servis via un petit train électrique (vidéo)

Dans une vidéo vue plus de 12 millions de fois en 24 heures sur X (ex-Twitter), on peut voir les clients d’un restaurant être servis à leur table par un petit train électrique. Une locomotive qui tire un wagon avec trois verres de bière livre ainsi des clients à leur table. Un autre train sert aussi des repas directement aux clients dans des plats spécialement adaptés pour être présentés sur des wagons.

Ce restaurant étonnant se situe à Prague. Il s’appelle le Výtopna Railway Restaurant. Dans les avis laissés Google et sur Tripadvisor, les clients décrivent un concept original, un lieu magique et des prix abordables. Par contre, cela reste un lieu très touristique et mieux vaut réserver pour avoir une place.