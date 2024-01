Dans le métro d’Istanbul, les chats sont les rois (vidéo)

On l’a déjà vu, entre les chats et les gares, c’est une grande histoire d’amour. Chat chef de gare, chat steward ou chat voyageur, aux quatre coins du monde, les histoires de chats dans les gares et dans les trains ne manquent pas. Mais on va le voir, les chats aiment aussi le métro!

La Turquie, le pays des chats

Pour cela, direction la Turquie. Il suffit d’avoir déjà été à Istanbul pour comprendre la place qu’occupent les chats dans ce pays. Ils sont partout dans les rues et sont particulièrement bien traités par la population. Durant l’hiver 2017, plusieurs commerçants s’étaient ainsi mobilisés pour aider et réchauffer les nombreux chiens et chats errants de la ville en leur ouvrant les portes de leur magasin.

Dans le métro, ils font la loi!

À Istanbul, à la recherche de chaleur et de contacts humains, les chats errants se donnent rendez-vous dans les stations de métro. Sur Instagram, une vidéo vue plus de 35 millions de fois compile les vidéos insolites des chats dans le métro turc. On peut voir des félins en train de confortablement dormir sur la borne de validation qui sert à débloquer le tourniquet.