Des chiens plus bêtes? Ces dix races seraient moins intelligentes que les autres

On l’a vu fin décembre, il existe des chiens surdoués et des races qui ont tendance à être plus intelligentes que d’autres. Selon différentes études scientifiques, le Border Collie mais aussi le Poméranien, le Pékinois, le Shih Tzu, le Corgi, le Caniche et quelques chiens de race mixte avaient des capacités d’apprentissage nettement supérieures à la moyenne.

Cette race serait la plus bête

À l’inverse, existe-t-il aussi des races qui ont tendance à être moins intelligentes et plus bêtes que les autres? Le magazine Geo s’est penché sur la question et relaye une étude menée sur 130 races. Le professeur Stanley Core a interrogé plus de 200 juges d’obéissance canine à travers les États-Unis et le Canada. Leur verdict est sans appel: le lévrier afghan serait le chien le moins intelligent. Entendez par là qu’il obéit rarement au premier ordre (moins de 25% du temps) et qu’il lui faut des dizaines et des dizaines (80 pour être exact) de répétitions pour qu’il comprenne une nouvelle commande de la part d’un entraîneur.

Les 10 races qui seraient les moins intelligentes

Le Basenji et le Bouledogue complètent le podium des races les moins intelligentes. Le Chow Chow arrive quatrième et le Barzoï à la cinquième place. Dans le reste du top 10, on retrouve les chiens de chasse, le Pékinois, le Beagle, le Dogue et le Basset Hound. La preuve qu’il faut toujours prendre ce genre de classement avec un peu de pincettes, c’est que le Pékinois se retrouve à la fois dans le classement des chiens surdoués et dans celui des chiens les plus stupides.