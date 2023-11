Des scientifiques découvrent de nouveaux territoires en Amazonie: «Ils repoussent les limites»

Chaque jour, les scientifiques en découvrent toujours plus sur notre civilisation. Il y a peu, ceux-ci ont retrouvé des petites villes et des pyramides anciennes dans l’une des régions les plus denses de l’Amazonie. L’année dernière, un article publié dans Nature expliquait qu’un nouveau type de technologie de cartographie au laser avancée avait été utilisé pour pénétrer la forêt tropicale dense de la région bolivienne.