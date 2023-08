Deux Ukrainiennes arrêtées pour avoir twerké, en Crocs, devant la tombe de soldats (vidéo)

C’est la vidéo qui ne passe pas en Ukraine. Le 24 août dernier, dans un cimetière de Kiev, deux jeunes femmes se sont filmées en train de danser et de poser de manière très suggestive devant les tombes de soldats.

Une vague d’indignation en Ukraine

Derrières elles, on peut voir les photos de combattants décédés sur le front, des fleurs et des drapeaux ukrainiens. Les deux jeunes femmes, qui sont sœurs, se sont justifiées en affirmant qu’il s’agissait d’un hommage au sens de l’humour de leur papa, mort au combat. Mais leur excuse n’a pas convaincu. La vidéo a rapidement suscité une vague d’indignation et de dégoût en Ukraine. Moins d’une heure après avoir eu connaissance de cette vidéo, les autorités ont procédé à l’arrestation des deux sœurs.