Doritos lance un alcool à 42% au goût de nacho cheese

Doris a collaboré avec la marque de spiritueux Empirical pour proposer le premier alcool au goût de Nacho Cheese. «Nous poussons toujours nos fans à essayer de nouvelles choses et nous avons pensé qu’il était temps de chambouler un peu la catégorie des spiritueux en proposant notre saveur emblématique Nacho Cheese dans une bouteille», a déclaré la vice-présidente du marketing du groupe Frito-Lay qui commercialise les Doritos.

«Une saveur unique et étonnante»

La marque Empirical se réjouit aussi de cette étonnante collaboration. «Nous avons la liberté d’expérimenter des saveurs vraiment intéressantes et de ne pas nous cantonner au gin, à la tequila ou au whisky. Nous pouvons ainsi prendre quelque chose qui a une saveur unique et étonnante, comme Doritos, et le transformer en quelque chose de complètement nouveau», a quant à lui indiqué le patron de cette marque d’alcool.