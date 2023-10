Drame évité de peu dans les Pyrénées: Un Belge fait une chute mais est sauvé par l’appel de son patron

On peut parler d’un miracle! Ce mardi 3 octobre, un Belge de 22 ans est parti faire de l’escalade en solitaire près de Campan, une commune française située dans les Hautes-Pyrénées. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et le jeune homme a fait une terrible chute de 40 mètres de haut. Une chute qui aurait pu être fatale mais un appel téléphonique va sauver le randonneur. On vous explique.