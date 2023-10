Drôle de découverte sur l’autoroute: les pompiers appelés pour intervention inédite…

On dit souvent qu’aucune journée ne se ressemble lorsqu’on est pompiers, et ce ne sont pas les pompiers de Marck qui vous diront l’inverse. Ce dimanche, ils ont été appelés pour une intervention inédite sur la A26. En effet, la Sanef, qui est la société qui gère l’autoroute, leur a signalé la présence d’un boa constrictor sur la bande d'arrêt d’urgence.

L’animal se trouvait à proximité de Calais, dans le sens Calais-Reims, et mesurait 1,7 mètre. Il a été récupéré par les pompiers avant d’être confié àune clinique vétérinaire de Liévin. A l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas comment l’animal s’est retrouvé là.

Généralement, le boa constrictor est un serpent robuste et puissant qui peut atteindre des longueurs remarquables, allant de 1,5 à 4,5 mètres, voire plus dans certains cas exceptionnels. Son corps est cylindrique et musclé, recouvert d’écailles lisses qui peuvent varier en couleur selon les sous-espèces et les individus. Les couleurs de base varient du brun au vert, en passant par le beige, le gris et le rouge, avec souvent des motifs sombres en forme de taches ou de bandes le long de son dos. Généralement, il vit dans les jungles ou les forêts tropicales. Toutefois, il s’agit d’une espèce qui est répandue dans le milieu de la terrariophilie.