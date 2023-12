Elle achète un vase à 4 dollars sur une brocante et le revend 100.000: «C’est comme gagner à la loterie»

Jessica Vincent est tombée sur ce superbe vase dans une boutique vintage de Richmond, en Virginie. Elle l’a acheté 3,99 dollars (3,65 euros) et vient de le revendre plus de 107.100 dollars (environ 97.650 euros) aux enchères. C’est ce qui s’appelle faire une bonne affaire!

«Je n’avais aucune idée de sa valeur réelle»

«Quand je l’ai vu, je me suis doutée qu’il valait plus que le prix demandé, mais je m’attendais plutôt à une fourchette entre 1.000 et 2.000 dollars. Je n’avais aucune idée de sa valeur réelle avant de faire un peu plus de recherches», confie Jessica Vincent au Guardian.