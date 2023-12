Elle gagne 64.000 € grâce à un livre Harry Potter

C’est un véritable conte de Noël pour une Écossaise et de quoi mettre du beurre dans les épinards. Cette femme, qui préfère rester anonyme, vient de gagner la somme de 64.000 €. Elle n’a pas joué à la loterie. Elle a juste vendu une livre qu’elle avait depuis un peu plus de 20 ans dans sa bibliothèque.

Un exemplaire acheté 12 €

Ce n’est que bien plus tard qu’elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’une édition rarissime qui n’a fait que prendre de la valeur au fil des années. Il s’agit de la première édition du roman de J. K. Rowling, imprimée à 200 exemplaires. Résultat: 25 ans plus tard, elle a revendu ce livre et a pu en tirer 64.000 €. «C’est un excellent résultat pour une si belle trouvaille. Il s’agit d’une première édition authentique qui a été très bien conservée», a indiqué à la BBC l’expert Jim Spencer.