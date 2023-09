Elle loue la moitié de son lit pour dormir avec des inconnus «de manière totalement respectueuse»

«Excellent pour les personnes capables de se détacher émotionnellement»

Cette Australienne s’est lancée dans cette activité lucrative durant la pandémie. «Je me suis soudainement retrouvée célibataire et seule. Et vu que je préfère la compagnie physique… C’est la situation parfaite», explique-t-elle au NY Post. «C’est excellent pour les personnes capables de se détacher émotionnellement et de dormir à côté d’une autre personne de manière totalement respectueuse et sans engagement», poursuit-elle en ajoutant qu’il était important que les deux personnes «respectent l’espace, les valeurs et les limites de chacun».