Elle profite de la galette des rois pour annoncer à son mec qu’elle est enceinte: «Je suis partagé entre la joie et le dégoût» (vidéo)

Ce samedi 6 janvier, c’était l’Épiphanie. Et qui dit Épiphanie, dit galette des rois. Souvent, c’est à la frangipane mais pour ce jeune homme, c’était à la «frangipisse».

«J’ai fait mon test de grossesse ce matin et il est positif»

Dans une vidéo qui cumule 10 millions de vues sur Instagram et TikTok, une jeune femme présente «la meilleure annonce de grossesse à son mec». «J’ai fait mon test de grossesse ce matin et il est positif. Je vais attendre que mon mec soit rentré. J’ai une petite idée pour lui annoncer», lance-t-elle avec son test de grossesse dans une main et une galette des rois dans l’autre.