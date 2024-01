Elle se déguise en infirmière pour voler un bébé dans une maternité (vidéo)

Les faits se sont déroulés il y a quelques jours à San Miguel, plus grande ville de l’est du Salvador, en Amérique centrale. Une femme est entrée dans une maternité, déguisée en infirmière, dans le but de voler un nouveau-né. Sur les images de vidéosurveillance dévoilée par la police, on peut voir la femme avec un bébé dans les bras circuler dans les couloirs de l’hôpital pour ensuite, à l’abri des regards, mettre le nourrisson dans un sac à dos et prendre la fuite.

Retrouvé dans les bras de faux parents

Par miracle, l’enfant a été retrouvé sain et sauf quelques heures plus tard. La police l’a retrouvé dans un autre hôpital de la ville… dans les bras d’un couple se faisant passer pour ses parents. L’homme et la femme ont immédiatement été arrêtés. Une photo les montre à genoux dans un couloir de l’hôpital entourés par deux policiers et un militaire armé jusqu’aux dents. Quant au bébé, il a été remis à ses parents et il se porte bien. Malgré les images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut voir son visage, la fausse infirmière n’a quant à elle toujours pas été retrouvée.