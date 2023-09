Elle se fait piquer par des punaises de lit au cinéma

Démangeaisons intenses

Découvrant les piqûres sur son dos et ses bras, la Française a très vite compris leur origine. Il y avait vraisemblablement des punaises de lit logées dans son fauteuil au cinéma. Elle confie à nos confrères du Parisien qu’elle fréquente le cinéma depuis vingt et un an et n’avait jamais été piquée avant ça. Elle explique que les piqûres lui ont provoqué de graves démangeaisons qui l’ont fait se gratter jusqu’au sang, l’empêchant de trouver le sommeil pendant plusieurs nuits. Elle dit même avoir retrouvé des punaises sur ses vêtements et dans sa maison. Quel enfer !