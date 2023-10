«Elle s’est tellement gavée»: En Alaska, un concours sacre l’ours le plus gras

Le replet plantigrade vainqueur a écrasé la concurrence dans un face-à-face de poids lourds, remportant quatre fois plus de voix que «32 Chunk». «C’est la beauté et la grâce incarnées, de saumons elle s’est tellement gavée», a écrit le Service des parcs nationaux américain (NPS) sur Instagram. «Tu porteras la couronne, seras la couronne! T’as mangé la couronne?!?», a ajouté le NPS facétieusement.

Le public a voté

Le public est appelé à comparer des photos avant/après d’ours bruns qui se gavent de saumons en amont de leur période d’hibernation et à voter sur des face-à-face entre deux ours, le vainqueur se qualifiant pour le tour suivant. «La présence affirmée de ‘128 Grazer’ est aussi spectaculaire que ses cuisses de la taille d’un tronc», avait décrit l’ONG de défense de l’environnement Explore, organisatrice du scrutin.

Plus d’1,3 million de votes enregistrés

Au printemps, l’«ursus arctos» (ours brun) affiche une silhouette famélique. Mais pendant l’été et l’automne, ces animaux gagnent jusqu’à 50% de leur poids. Une prise de masse cruciale avant leur hibernation. Pendant cinq mois, les ours se terrent et ne se réveillent jamais, pas même pour boire. Grâce au gras accumulé, ils se nourrissent des protéines recyclées de leur propre urée et conservent leur masse.