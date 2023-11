Erreur à la pompe: il était possible de faire le plein pour 5 €!

Le litre à 0,15 € pendant 5 heures !

La nouvelle s’est rapidement répandue et une importante file a commencé à se former aux abords de la station-service. Ils sont nombreux à en avoir profité puisque la réduction a duré près de cinq heures. «Les pompes 1 et 2 ont connu un problème lundi soir. Cela a duré jusqu’à 22h57, où elles ont été fermées», a déclaré le porte-parole de Virya Energy à la VRT.