Il demande sa petite amie en mariage mais rien ne se passe comme prévu… et sa mère y est pour quelque chose! (vidéo)

Elles pleuvent sur les réseaux sociaux! Vous êtes en effet certainement déjà tombé sur une vidéo de demande en mariage. Si auparavant les couples gardaient ce moment rien que pour eux et ne l’immortalisaient pas, les choses ont bien changé depuis, et ce notamment avec l’arrivée des réseaux sociaux. Mais ces fameuses demandes en mariage filmées ne se déroulent pas toujours comme prévu… Et ce n’est pas ce jeune homme et sa future femme qui diront le contraire! On vous raconte.