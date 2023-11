«Il pleut des cordes depuis six mois, on en a ras la fouffe»: cette parodie de la météo fait le buzz sur Instagram

Depuis un peu plus de deux ans maintenant, l’humoriste belge Sarah Grosjean est passée maître dans l’art de détourner les bulletins météo de la RTBF et plus particulièrement ceux de Caroline Dossogne.

«On sait qu’en fait il va tout le temps dracher»

Vendredi dernier, Sarah Grosjean a profité du temps dégueulasse qui règne en Belgique depuis quelques semaines pour faire une parodie qui est d’ores et déjà culte. «Je n’ai plus la force de vous faire cette météo. De toute façon, on sait là-bas il va dracher et on sait qu’en fait il va tout le temps dracher», annonce-t-elle dans une parodie hilarante.