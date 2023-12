Il repère une mystérieuse créature marine à la plage: «On dirait le monstre du Loch Ness»

Gavin Cox a posté une vidéo sur TikTok montrant une étrange créature marine au large de la côte. En quelques semaines, la vidéo a accumulé plus de 13 millions de vues. «Quelqu’un peut-il expliquer ce que c’est? J’ai trouvé Nessy (le surnom du monstre du Loch Ness, NDLR)», a-t-il écrit en légende.

Un mystérieux poisson

Dans les commentaires, un débat animé s’est engagé sur la nature de cette étrange créature. De nombreux utilisateurs y voient en effet le monstre du Loch Ness. D’autres utilisateurs avancent une hypothèse plus réaliste: il s’agirait d’un régalec. Le régalec est le plus grand poisson osseux du monde et peut mesurer jusqu’à 11 mètres de long. Bien que l’existence de ce poisson soit prouvée – contrairement au monstre écossais – de nombreuses théories du complot entourent également cet animal.