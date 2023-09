Images chocs à l’aéroport: deux agents filmés en train de voler dans les bagages de passagers (vidéo)

Lorsque vous voyagez en avion, votre pire phobie est peut-être de perdre vos bagages et/ou de vous faire voler quelque chose. Et bien à l’aéroport international de Miami , deux agents de la TSA, soit l’agence qui s’occupe des contrôles de vos bagages, ont été arrêtés pour vol.

Sur des images remontant au mois de juillet dernier et diffusées par le bureau du procureur de l’État de Floride lundi, on voit clairement les deux malfrats à l’œuvre. Josue Gonzalez, 20 ans, et Labarrius Williams, 33 ans, ont été arrêtés pour avoir dérobé ces biens.