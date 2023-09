Improbable: elle tombe deux fois enceinte en moins de trois semaines

Une double fécondation

Acceptant qu’ils ne puissent enfanter naturellement, le couple d’Australiens décidait d’opter pour une fécondation in vitro en août 2022. Mais ce qu’ils ignoraient au moment de faire ce choix, c’est que Sandra était déjà enceinte depuis dix-huit jours! Et comment auraient-ils pu l’imaginer ? On leur avait toujours dit que cela était impossible. Ce n’est donc pas d’un, mais bien de deux bébés, Michael et Poppy, que Sandra a accouchéen avril de cette année.