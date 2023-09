«J’ai cru que j’allais mourir»: Un homme a été sauvagement attaqué par une… loutre

Alors qu’il donnait à manger aux canards, Joseph Scaglione, un américain âgé de 74 ans a eu la peur de sa vie quand une loutre s’est mise à l’attaquer sans raison apparente. Dans une interview accordée au média WPBF-TV, l’homme a expliqué qu’après avoir nourri quelques canards, il a alors aperçu «une tête brune qui dépassait de la rive de l’étang. Au début, je ne savais pas que c’était une loutre» a-t-il confié. Mais une fois qu’il l’a réalisé, Joseph Scaglione a déclaré qu’il avait commencé à reculer prudemment vers le portail du parc, mais lorsqu’il a levé la main pour le fermer, l’animal s’est précipité sur lui, le faisant trébucher et tomber au passage. «Le mammifère aquatique a ensuite malmené la victime, enfonçant ses dents acérées dans ses jambes, ses mains et ses bras 41 fois au total » rapporte le New York Post.