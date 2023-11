«J’arrête pendant neuf mois», cette mère enceinte décide de faire une pause après plus de 800 tatouages

«J’arrête pendant neuf mois», explique Melissa aux journalistes du Daily Mirror.À 46 ans, elle est fan de tatouage et en a pas moins de 800 sur le corps. Après s’être fait tatouer trois fois par semaine pendant des années, la mère de sept enfants a décidé de faire une pause . Elle attend en effet un huitième enfant et ne veut pas prendre de risques.

Protéger son enfant

«Je ne veux pas faire de mal au bébé que j’attends. Fumer et boire sont également devenus tabous», confie Melissa à nos confrères. Mais est-il réellement dangereux pour une femme enceinte de se faire tatouer ? La réponse ne fait pas consensus dans le monde médical. On ne dispose en effet que de très peu de recherches sur le sujet mais il pourrait bien exister un risque lié aux substances chimiques contenues dans l’encre.

Un style unique

La mère de famille avait déjà fait parler d’elle l’an dernier en dénonçant dans un article qu’on lui avait refusé l’accès à la pièce de théâtre de sa fille, Sloan. L’école lui avait alors proposé de la regarder seule à l’extérieur via une fenêtre, ce qu’elle avait décliné, jugeant la proposition humiliante. Il faut dire qu’avec ses 800 tatouages et son style excentrique, elle ne passe pas inaperçue et ça ne plaît pas toujours. «Lorsque l’école organise quelque chose je ne suis pas invitée», témoigne-t-elle. «Luke (son compagnon actuel) doit toujours y aller seul. J’en suis assez jalouse, mais je n’ai pas d’autre choix. Je sais ce que les parents et les enseignants pensent de moi».