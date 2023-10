La «comète du diable» se dirige vers la Terre

L’information peut sembler étonnante, mais elle est pourtant bel et bien réelle. Une comète en force de diable, avec deux cornes, se dirige vers la Terre. Celle-ci a trois fois la taille de l’Everest et sera visible à l’œil nu dans notre ciel. On vous rassure, elle ne finira pas sa course dans notre planète, puisqu’elle sera, à son point le plus proche, à 232 millions de kilomètres d’ici.