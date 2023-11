La police de Bruxelles empêche une artiste de rue de chanter (vidéo)

Elle ajoute que la police, qui lui a confisqué son matériel pour six jours, lui a dit qu’elle ne disposait pas de permis. En Belgique, il est en effet nécessaire d'avoir un tel permis pour se produire dans les grandes villes. De plus, à Bruxelles, les artistes doivent passer une audition pour se produire, et la ville interdit l'utilisation de baffles depuis plusieurs années. Une situation que Mina Blue a du mal à accepter : « Je me produis dans le centre de la ville, si c’était un endroit tranquille, je comprendrais », explique-t-elle.