La police dévoile la vidéo d’une course-poursuite complètement folle sur l’autoroute (vidéo)

Les images semblent tout droit venir des États-Unis, voire du jeu vidéo GTA. Et pourtant, elles viennent bien de chez nous.

Il prend tous les risques pour échapper à la police

Malgré les appels de la police, le conducteur a refusé de s’arrêter. Au contraire, il a appuyé sur l’accélérateur, le compteur frôlant les 180 km/h. La course-poursuite a duré plusieurs dizaines de kilomètres et a mobilisé de nombreuses voitures et motos de police. Slalomant dangereusement dans la circulation, le conducteur a pris tous les risques pour échapper aux policiers.

Une manœuvre risquée met fin à la poursuite

Finalement, c’est un policier qui dans une manœuvre très risquée sur la bande de droite qui a mis fin à la course. Il s’est mis à la hauteur de la Renault et l’a percuté à l’arrière droit. Le véhicule a terminé sa course folle en fâcheuse posture sur le bas-côté, à seulement quelques kilomètres de la frontière belge. Découvrez cette vidéo.