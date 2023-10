La science vient de trouver le moyen de se débarrasser de la mauvaise haleine due à l’ail

Ce n’est pas grave de ne pas avoir une haleine fraîche quand on vient de s’offrir un gueuleton de qualité riche en belles recettes traditionnelles, qui puisent leur piquant et leur parfum dans l’ail. Il y a les escargots à l’ail, les pommes de terre vapeur et leur aïoli, le garlic bread (pain à l’ail), l’ajo blanco (la soupe froide espagnole à base d’amandes et d’ail). Autant de préparations savoureuses qui complexifient à l’inverse les situations dans le cas d’un rendez-vous amoureux…