La taille du pénis est-elle importante pendant les rapports sexuels? Une mannequin grande taille répond sans détour

L’importance de la position

Steph Oshiri explique ensuite que la position de la femme est très importante dans ce cas-là. «Ce qui compte n’est pas la quantité de travail que vous devez fournir, mais la position et surtout la manière dont vous vous positionnez en tant que femme. Si vous êtes un homme avec seulement quelques centimètres, vous n’avez pas à avoir honte.

Il n’y a rien de mal à cela. Il suffit d’aider la femme à faire monter et descendre son bassin. C’est difficile à expliquer et je ne vais pas le démontrer ici. Mais oui, c’est effectivement possible. Même un centimètre peut fonctionner si vous vous positionnez tous les deux correctement», déclare encore l’influenceuse.