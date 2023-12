Les Russes dévoilent leur alternative à Tesla: «La bagnole la plus moche de l’histoire»

La nouvelle voiture du peuple?

Certains y voient un lien avec Lada, la marque russe pas spécialement réputée pour la beauté de ses modèles. D’autres y voient le remplaçant de la Fiat Multiplia au titre de la voiture la plus moche du monde. Une chose est sûre: l’Avtotor Amber ne laisse pas indifférent.

Pourtant, Avtotor compte beaucoup sur ce modèle 100% Made in Russia qui sera fabriqué à Kaliningrad. L’objectif est de proposer une nouvelle «voiture du peuple», fiable, abordable et 100% électrique. Quant au design, il devrait encore évoluer d’ici la commercialisation.

«Même le Fiat Multipla paraît joli, en comparaison»

En attendant, voici un florilège des réactions sur X, anciennement Twitter. «Même le Fiat Multipla paraît joli, en comparaison», «On dirait une voiture sans permis mais en plus moche…», «Ah ouais… Tesla doit trembler là!», «Sympa le kit carrosserie Alli Express», «Le Multipla est définitivement sorti du concours de la voiture la plus moche», «Le Fiat Multipla est battu à plates coutures au concours de la bagnole la plus laide de l’histoire.», «On dirait une Twingo avant la cure de détox», «La Lada électrique du 21e siècle», peut-on notamment lire sur X.