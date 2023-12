Mais que fait ce spectateur avec une calculatrice au concert de Metallica? (vidéo)

Une flopée d’hypothèses

Dans les commentaires, les internautes réagissent et tentent d’imaginer ce qu’il est en train de calculer. Et tout le monde a sa petite idée. «Il a certainement compté toutes les personnes présentes dans le stade», «Ils ont une chanson appelée 2x4», «Il se moque peut-être des gens qui filment au lieu de profiter du show», «J’ai l’impression qu’il fait ça exprès pour perturber les gens», «Il illustre l’absurdité d’aller à un spectacle et de lever son téléphone en l’air et de faire des choses dessus au lieu d’assister au spectacle», peut-on ainsi lire.