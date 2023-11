«Mon amour pour lui est trop grand pour cela»: Un voleur refuse de dévaliser la maison de Messi… car il est fan du joueur

Il est des interviews qui semblent tout simplement surréalistes! Celle qu’a réalisée le podcast espagnol «El Español» avec un chef d’une bande de voleurs en est une. On vous raconte!

Interrogé par le média ibérique, Carlos Quílez, surnommé «Alberto», est dans un premier temps revenu sur les différents cambriolages qu’il a commis dans les maisons de stars. Et si voler ne lui cause visiblement pas de problèmes de conscience, son amour pour l’un des plus talentueux footballeurs qu’ait connu la planète l’empêche de sévir… chez ce fameux footballeur.