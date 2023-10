Monstrueuse découverte d’un gigantesque fossile d’araignée (photos)

Des fouilles paléontologiques ont été menées en Australie . Et Dr. McCurry, qui a mené les recherches, et son équipe ne s’attendaient certainement pas à tomber sur un gigantesque fossile d’araignée , plutôt flippant!

Une taille impressionnante

Dans une étude publiée en septembre dans le Zoological Journal, Dr. McCurry détaille sa trouvaille: ce fossile est celui d’une mygale fouisseuse, plus précisément d’une mygalomorphe (une araignée semblable à une mygale). L’équipe a mesuré cette Megamonodontium mccluskyi, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est impressionnante. Son corps mesure 2,3 centimètres et si on y ajoute les pattes, cette araignée tient tout juste dans la paume d’une main.