Naufrage à Venise: Une gondole se retourne à cause de touristes imprudents (vidéo)

La séance de selfies se termine mal

Mais pensant avant tout à prendre des photos et des selfies, les touristes n’ont pas tenu compte des consignes du gondolier. Le résultat ne s’est pas fait attendre: l’embarcation a chaviré et tout le monde s’est retrouvé dans l’eau glaciale du canal. Sur les images devenues virales sur les réseaux sociaux, on entend le gondolier exprimer son mécontentement alors qu’une femme, en pleurs, tente avant tout de sauver son smartphone. L’homme les a ensuite aidés à sortir de l’eau et les touristes ont été accueillis dans un théâtre à proximités pour qu’ils puissent se sécher et de se réchauffer. Plus de peur que de mal puisque personne n’a été blessé dans l’incident.