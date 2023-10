Né sous X, il découvre par hasard un lien de parenté avec une journaliste qui l’interroge

Ce 24 octobre, M6 a diffusé un reportage sur la vie de Florian Deygas , chargé de la commission santé en France. Ce dernier avait fait parlé de lui il y a quelques semaines grâce à un tweet. Il expliquait être né sous X et lançait un appel pour retrouver sa mère . Son post avait été vu des millions de fois en quelques heures, incitant une journaliste à s’intéresser à son histoire.

Peu d’informations sur sa naissance

Voyant passer le tweet, la journaliste Asma Mehnana décide de retracer l’histoire de Florian Deygas. S’il savait qu’ilest né le 27 avril 1989, c’était à peu près tout. Iln’avait que deux documents avec lui, une photo de sa naissance et la déclaration d’abandon signée par sa mère, qui avait demandé le « secret de l’identité ». Seule chose qu’il connaissait sur sa mère: elle s’appelle Leila.

Une famille retrouvée

Partageant les infos dont il dispose, un homme finit par se manifester. Il dit reconnaître la signature de sa sœur sur le document. Après des tests ADN, le lien de parenté est bien reconnu. Florian Deygas a donc enfin pu rencontrer sa mère, ses demi-frères et sœurs et ses oncles et tantes. Tout est bien qui finit bien, direz-vous… Sauf que l’histoire n’est pas finie.