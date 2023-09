Oh My God!: la célèbre maison de Jean et Otis de «Sex Education» est en vente

Un vrai paradis sur terre…

Si jusqu’à présent, la maison était louée surtout en été (et accueillait d’ailleurs de très nombreux fans de la série «Sex Education»), Stuart Moran, le propriétaire, a décidé de mettre sa maison de rêve en vente. «Vingt et un ans de propriété et je pense que c’est le tour de quelqu’un d’autre», a déclaré l’homme. Sur l’annonce, on peut découvrir que le lieu de vie d’Otis et de Jean dans la série a en réalité été construit en 1912. Depuis, la maison a subi pas mal de rénovations: «Le chalet a été soigneusement agrandi, y compris la salle à manger avec véranda, suivant le design norvégien», indique l’annonce. «La majeure partie de la plomberie et du câblage a été remplacée, tout comme le toit. Une cuisine peinte en bois sur mesure a été installée et la salle de bains et les salles d’eau sont de conception contemporaine». En d’autres termes? Cette demeure est le paradis sur te rre et on ne vous parle même pas de la vue à couper le souffle et de la forêt environnante qui vous permet de vivre dans un véritable havre de paix naturel.