Oups… Ce sapin belge devient la risée du web: «Notre sapin de Noël est maudit» (vidéo)

Décidément, la commune d’Audenarde et les fêtes de fin d’année ne font pas bon ménage. En effet, le sapin de cette petite ville de Flandre orientale n’a pas fière allure, ce que John Adama, échevin des fêtes de la commune, justifie auprès de nos confrères de «Het Laatste Nieuws»: «En réalité, ce n’est pas l’arbre que nous avions demandé. C’était un arbre à deux troncs, alors que nous en avions commandé un à un seul tronc. Mais comme nous avions promis aux commerçants d’Audenarde que le sapin serait déjà installé dans le cadre d’un événement, nous n’avions plus le temps de changer.»

Pour ne rien arranger à cela, des branches ont été cassées durant le transport et des trous sont apparus. Les décorations sont là pour rattraper un petit peu le fiasco, mais le constat est sans appel: l’arbre de Noël est désormais penché, et il a été surnommé «La Tour de Pise» par les visiteurs. Fort heureusement, il a ensuite été redressé ce mardi.

Pas une première