Oups… Cette influenceuse vit un moment gênant en plein défilé: «Mes seins sont sortis!» (vidéo)

La scène plutôt gênantes’est déroulée pendant la Fashion Week, et plus précisément lors du défilé d’un célèbre créateur de mode qui révélait au monde ses dernières créations. Anna McEvoy était au premier rang de l’unde ces défilés, portant une robe avec une attache située au niveau de la poitrine.

Sauf que voilà, cette attache a cédé et les choses ont complètement dérapé, comme elle l’explique sur TikTok: «Quand votre robe se déchire et que vos seins se font la malle au premier rang de la Fashion Week. Tout ce dont je me souviens, c’est d’un homme de l’autre côté de la rue qui me montrait du doigt en riant.»