Oups, cette présentatrice ouvre le JT avec un gros doigt d’honneur (vidéo)

Un doigt qui fait le tour du monde

En quelques fragments de seconde, son visage a immédiatement changé. La présentatrice a repris un ton grave et a annoncé les principaux titres comme si de rien n’était. Mais évidemment, à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, le mal était déjà fait et il était trop tard. La séquence a été capturée et la vidéo fait le tour du monde.