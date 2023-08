Oups… Elle montre une nouvelle robe à ses followers qui remarquent sa boulette: «C’est plutôt osé!» (vidéo)

Il y a quelques jours, Annah Melia montrait, comme à son habitude, sa tenue du jour à ses followers. La jeune femme, suivie par 125.000 personnes, expose régulièrement ses looks et est donc coutumière du fait. Sauf que cette fois-là, elle a fait une petite boulette qui n’est pas passée inaperçue.

«J’étais tellement sûre…»

Après qu’elle a posté sa vidéo, les internautes n’ont pas tardé à lui faire remarquer qu’elle portait sa robe… à l’envers! Lorsqu’elle a regardé à nouveau la robe sur le site web de la marque Sisterparty, elle s’est rendue compte de son erreur. «J’étais tellement sûre de la porter dans le bon sens! Heureusement que je la portais de la mauvaise manière, car je me disais que n’était pas confortable pour mes seins qui débordaient presque», s’amuse-t-elle.

La jeune femme continue en montrant la robe portée de la bonne manière: «C’est donc comme ça qu’elle se porte. C’est vrai que c’est plus agréable! Je suis plus jolie de dos et je n’ai pas à m’inquiéter du fait qu’on voit mes tétons!»