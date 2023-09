Permis de conduire: Serge tente d’envoyer son sosie à l’examen après 12 échecs… mais le regrette amèrement!

«Sans la vigilance de cette personne, il aurait reçu son permis, alors qu’il n’est pas capable de rouler sur nos routes», déclare le substitut du procureur du roi à nos confrères de la DH. Si l’affaire prête à sourire, les autorités ont décidé de ne pas laisser passer de telles pratiques et ont déposé plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie.

Du côté du ministère public, on estime plutôt qu’il s’agit d’un faux intellectuel, puisque le document d’identité utilisé par Serge est bel et bien le sien. La peine qu’il encourt est sévère, puisqu’il pourrait être condamné à une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis probatoire. Et l’homme qui souhaitait l’aider dans sa magouille, Julien, pourrait être contraint de réaliser une peine de travail de 200 heures. Les deux individus seront jugés dans un mois.