Phénomène mystérieux à Hawaï: Un étang devient subitement rose (vidéo)

C’est un phénomène aussi beau qu’inquiétant qui se produit actuellement sur l’île de Maui à Hawaï. L’étang de Kealia a soudainement changé de couleur, virant au rose violet. Les employés de l’U.S. Fish and Wildlife Service ont confirmé que l’eau est rose depuis près de deux semaines et ils en attribuent la cause aux conditions climatiques. On vous explique.