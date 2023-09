Plissez les yeux et regardez ces images: ces messages subliminaux cartonnent sur les réseaux sociaux (photos)

C’est quoi ces effets d’optique?

Toutes ces images ont un point commun: elles sont générées par l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de Stable Diffusion, Midjourney ou Dall-E, notamment lorsque vous voyez des textes être intégrés à une image. Toutefois, ce n’est pas la seule chose dont l’intelligence artificielle est capable. L’IA peut vous permettre d’intégrer le logo d’une marque de façon subtile, ce qui laisse entrevoir un boulevard pour la publicité à l’avenir (avec tous les problèmes que cela comporte, comme souvent lorsqu’on discute d’intelligence artificielle). Ci-dessous, plissez les yeux et vous verrez une légende du football.

C’est nouveau?

À vrai dire, pas tant que ça. Cela repose sur le ControlNet, qui est disponible depuis février 2023 et qui permet de générer des images tout en y intégrant des formes, des images, ou des textes. Récemment, Stable Diffusion a été amélioré et la qualité des images que génère cette technologie est bluffante, ce qui fait que vous voyez des exemples un peu partout sur les réseaux sociaux.

On s’en inquiète?

Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter plus qu’avant de ce nouveau type d’images. Toutefois, on ne rappellera jamais assez qu’en 2023, il est important de garder un esprit critique par rapport à ce que l’on voit et à ce qu’on lit en ligne. En attendant, Voici plusieurs exemples d’illusions d’optiques pour le plaisir des yeux!