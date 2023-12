Pour une assiette cassée à la cantine, ils reçoivent une facture de 3,28 €: «Nous ne sommes pas le seul établissement à le faire»

L’affaire fait grand bruit en France, le bruit de vaisselle cassée. Direction le petit village de Witry-lès-Reims, près de Reims, et plus précisément son école: le collège Léonard de Vinci. Un élève de 5e (qui correspond à la première secondaire en Belgique) a malencontreusement cassé une assiette lors de son repas à la cantine. Un petit incident pas bien grave comme il en arrive beaucoup chaque jour.

«Je trouve ça mesquin. Ça représente quoi une assiette?»

Mais surprise, le jeune est élève est rentré chez lui avec… une facture! En effet, l’établissement a demandé aux parents de rembourser la somme de 3,28 € pour cette assiette cassée. «C’est incompréhensible. On parle d’un gamin de 12 ans qui casse une assiette pour la première fois, sans le faire exprès. Et on vient demander aux parents de la rembourser! Je trouve ça mesquin. Ça représente quoi une assiette? À̀ quoi correspond exactement cette somme de 3,28euros? J’en ai parlé́ autour de moi, personne ne comprend. Si mon beau-fils avait cassé́ volontairement, bien sûr qu’il devrait êêtre sanctionné́. Je trouverais ça normal, mais là̀ ce n’est pas le cas», a réagi le beau-père de l’enfant à nos confrères de L’Union.