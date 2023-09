Pourquoi le Fanta est jaune chez nous et orange aux États-Unis?

Des ingrédients différents

Non, ces bouteilles ne proviennent pas d’années différentes qui expliqueraient un éventuel changement de couleur. En revanche, elles sont bel et bien issues de pays différents. Or, la recette de cette célèbre boisson sucrée et gazeuse varie en fonction de l’endroit où elle est fabriquée. La preuve, sur son site officiel, Fanta a écrit noir sur blanc: «La recette de Fanta Orange peut varier en Europe».