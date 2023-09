Prédictions de Nostradamus en 2023: voici ce qui s’est vraiment réalisé

Vous vous en souvenez peut-être: au mois de novembre de l’année dernière, nous vous partagions cinq prédictions que Nostradamus avait réalisées pour 2023. En effet, durant sa vie, l’écrivain a réalisé des milliers de prédictions, 6.338 au total! Alors, se sont-elles réalisées dans le courant de cette année?

– Une guerre mondiale : Nous étions censés vivre sept mois de guerre mondiale en 2023. Alors que nous sommes en septembre, force est de constater que nous n’avons pas eu droit à un conflit à portée mondiale, et heureusement. Bien entendu, cela ne veut pas dire que la guerre a disparu de notre monde, et le conflit en Ukraine est là pour nous le rappeler. Au passage, Poutine était censé être assassiné par un proche et Joe Biden aurait dû souffrir d’une maladie mystérieuse… À nouveau, Nostradamus a vu tout faux!

– Un nouvel ordre mondial : Deux nouveaux leaders (un homme et une femme) étaient censés débarquer sur les devants de la scène et proposer quelque chose de neuf pour notre civilisation. À moins qu’il ne s’agisse de Billie Eilish et Fred Again., on n’a rien vu à ce niveau-là…

– Une guerre civile aux États-Unis : On comprend que cette théorie ait été évoquée quand on voit ce qui s’est passé au Capitole en janvier 2021. Mais si les Américains sont complètement zinzins, ils ne se sont pas lancés dans une guerre civile en 2023 (même si on sait qu’ils en sont parfaitement capables).

– Un nouveau pape : À nouveau, Nostradamus a dit des conneries. À moins que François ne fasse une mauvaise chute dans les prochaines semaines, il sera encore là l’année prochaine. Après, on sait tous très bien qu’il ne sera pas éternel non plus!

– L’homme sur Mars : On est presque gênés de le dire mais… Nostradamus s’est aussi planté à ce niveau-là. Celui-ci parlait d’une lumière qui tomberait sur Mars en 2023, ce que ses suiveurs interprétaient comme l’arrivée de l’Homme sur cette planète. C’est un grand non.

Comment sont déduites ces prédictions?

Les prédictions de Nostradamus sont déduites en étudiant ses quatrains, en interprétant symboliquement leur contenu, en recherchant des correspondances avec des événements réels après coup, en adaptant de manière flexible les prédictions vagues et en considérant le contexte historique de son époque. Cependant, ces prédictions restent sujettes à de nombreuses interprétations et controverses.

Du coup, on s’y fie pas trop?

Bien sûr que non. Rassurez-vous, toutes les prédictions de notre ami Nostradamus ne sont heureusement pas justes. Pour 2021, il avait ainsi annoncé une invasion de zombies que l’on attend toujours. Idem pour la météorite censée s’écraser sur notre planète. Sans parler de l’éruption volcanique la plus dévastatrice de tous les temps.