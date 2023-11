Que nous réserve 2024? Voici les prédictions de la voyante Baba Vanga

Baba Vanga vous avait manqué? À nous aussi! Comme 2024 approche à grands pas, il est temps de nous plonger dans ses prédictions et de voir ce que l’année prochaine réserve au monde!

Qui est Baba Vanga?

D’abord, si vous ne la connaissez pas, faisons les présentations. Assez méconnue dans nos contrées, Baba Vanga est une véritable institution dans certains pays de l’est et en Russie. Née en 1911 en Bulgarie et devenue aveugle à l’âge de 12 ans, cette femme affirmait posséder le don de prédire l’avenir. Jusqu’à son décès en 1996, durant plusieurs dizaines d’années, des milliers de personnes ont fait la file devant chez elle pour connaître leur avenir. Avant de mourir, Baba Vanga avait également fait ses prédictions pour les centaines d’années à venir.

La «Nostradamus des Balkans»

Baba Vanga est surnommée la «Nostradamus des Balkans». Il faut dire qu’elle avait prédit les attentats du 11 septembre 2001, l’élection de Barack Obama, la montée en puissance de la Chine et de l’État islamique. Pour l’année 2022, la voyante bulgare avait prédit des températures extrêmes en Inde (ce qui s’est produit cet été) et la découverte d’un virus qui était retenu dans les glaces en Sibérie mais qui va s’échapper grâce au changement climatique ( ce qui est en partie vrai ).

Par contre, même si c’est plutôt une bonne nouvelle, il faut bien avouer que Baba Vanga s’était un peu plantée pour 2023. Il n’y a pas eu d’explosion d’une centrale nucléaire en Asie, ni d’utilisations d’armes biologiques ayant fait des centaines de milliers de morts. Les aliens ne sont pas non plus venus non rendre visite. Qui sait, ce sera peut-être pour 2024!