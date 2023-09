Que voyez-vous en premier? Cette illusion d’optique en dit long sur votre personnalité (vidéo)

Les zèbres pour les extravertis

Dans une vidéo, Mia Yilin explique que, sur l’image, on voit un lion et des zèbres. «Si vous avez vu les deux zèbres en premier, alors vous êtes doué pour bavarder et nouer des amitiés», indique-t-elle. «Vous savez toujours ce que les autres veulent entendre et, par conséquent, vous êtes capable de les plier à votre volonté», dit-elle.Cependant, lorsqu’il s’agit de problèmes plus profonds, vous aimez garder les choses pour vous et ne vous confier qu’à «vos amis proches et votre famille», explique encore la créatrice de contenus.